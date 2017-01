FANTASIOSO Y DOLOSO EL SEÑALAMIENTO DE QUE EXISTA DAÑO PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO POR 800 MILLONES DE PESOS

“Que digan y aseguren que se perdieron 800 millones de pesos como si se hubiera perdido una bolsa de dulces, es tan fantasiosa como dolosa tal declaración del alcalde Kiko Munro, es una imprudencia irresponsable que por sí misma resulta increíble”, aseguró en conferencia de prensa el ex alcalde Profr. Gerardo Figueroa Zazueta. El ex alcalde anterior citó a conferencia de prensa acompañado por todos los ex funcionarios que le acompañaron en su gabinete, para aclarar las acusaciones que le endilgaron, de que había cometido un daño patrimonial al ayuntamiento por un monto de 800 millones de pesos, supuestamente detectados durante un análisis de la cuenta pública, lo que derivó en una denuncia ante las autoridades correspondientes. Figueroa Zazueta dijo que vino a dar la cara por única vez ante la prensa, ya que las denuncias mediáticas no son de su agrado, ante las inquietudes que se han presentado tras las declaraciones del presidente municipal Kiko Munro sobre ese tema.

Aclaró que esto no es un pleito ni busca entablar controversia, ya que esperará el resultado que dictamine el Isaf, que es la institución indicada para diagnosticar lo conducente, considerando que el actual ayuntamiento está juzgando antes de que el Isaf determine si hubo o no hubo daño patrimonial en contra del municipio. Aseguró tener la conciencia tranquila y estar preparado con documentos para aclarar lo que haya que aclarar, responder y solventar lo que la autoridad requiera, agregando que su administración fue de las mas revisadas, tanto por la Contraloría Estatal del anterior gobierno como el Isaf, por lo que difiere totalmente de las supuestas irregularidades que señala la comisión plural de regidores que dicen encontró.

“Es una cifra enorme la que señalan, perderse tanto dinero sin que lo hayan detectado en las constante revisiones que le hacían, resulta increíble, pero quien acusa tiene la carga de la prueba y esperaré el veredicto que de el Isaf, que es la dependencia que de el cauce legal a este asunto”, acotó. Agregó que en su administración Puerto Peñasco fue de los pocos municipios que en obra pública tuvo menos observaciones, fue de las mejores evaluadas, en el año 2013 obtuvo un 7.45 de calificación; el 2014 logró un 8.94 y el 2015 no han recibido la calificación, ya que tres de los cuatro trimestres le corresponden a él, el cuarto a la actual administración. El Profesor Figueroa dijo sentirse orgulloso por la obra que realizó su gobierno, se hizo mucho más de lo que se contempló, todas las obras están a la vista y la comunidad lo sabe, todas las dependencias hicieron su trabajo, lo hicieron en equipo y por eso hubo buenos resultados, remarcó.

Al ser cuestionado respecto al contrato otorgado a Tec-Med para la recolección de basura, el ex alcalde refirió que debido a la emergencia de salud pública que se enfrentaba tras el rezago en la recolección de basura, los constantes incendios del relleno sanitario y la proliferación de moscas por el mal manejo del basurón, hubo de hacerse un estudio previo y fue esa la opción que se tomó para resolver la emergencia, debido a que el anterior gobierno no dejó nada de equipo a Oomislim, y que lo único que recibieron fue una batanga (la Jibarita) que después se la quitaron aduciendo que era de un particular, y dos camiones recolectores inservibles, además de que el gobierno del estado no quiso apoyar ni siquiera entregando los recursos del fideicomiso del Puente Río Colorado que le correspondían a este municipio, indicando que la alianza público-privada se hizo conforme a la ley, teniendo conocimiento las autoridades correspondientes.

En relación al aerogenerador eólico, el profesor Figueroa expuso que fue un proyecto del diputado federal Antonio Astiazarán que se hizo del Ramo 23 como obra de impacto regional, beneficiando a 3,500 familias de Peñasco, obra que no le costó ni le costará dinero a Peñasco, incluso hay el proyecto de instalar un segundo papalote, cuyos beneficios serán totales para este municipio, todo autorizado por el Congreso de la Unión. Advirtió que no le gusta ni quiere litigar en los medios de comunicación, que estará siempre a las órdenes de la autoridad, que no está amparado como han dicho, y que tanto él como quienes actuaron en su gobierno estarán a las órdenes de la autoridad que los cite para que aclaren las observaciones que se les hagan.

En esta conferencia de prensa asistió también el ex tesorero municipal Lic. Alberto Rodríguez Parra, a quien señalan que “desaparecieron más de 30 millones de pesos en los últimos tres días”, a lo que a pregunta expresa respondió que le causó sorpresa tal señalamiento, pues hay una serie de regulaciones que se deben acatar y cumplir, existen procedimientos legales contables, cada pago que se hace, sea con cheque o transferencia debe llevar un sustento (factura o recibo), por lo que consideró fantasiosas y dolosas ese señalamiento. Indicó que será el Isaf quien determine lo conducente, afirmando que en su gestión el manejo de los recursos financieros fueron escrupulosamente tratados, además de que fueron muy vigilados por la Contraloría del Estado y el Isaf, comportamiento que se tradujo en ser de las mejores evaluadas del Estado, considerando como muy ligeras las declaraciones del alcalde actual.

